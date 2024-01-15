Концерты Галкина* отменили в Таиланде

валентина пожиленко С кем вы, мастера культуры? Сказал это когда-то Максим Горький. Хотя, задай сегодня тот же вопрос В. Путин, вряд ли бы кто-то удивился русофобским высказываниям М. Галкина. И он не одинок по части торговли Родиной. А впрочем, чему мы удивляемся?! Насаждавшаяся с 90-х идеология превращение культуры в "сферу платных услуг" не могла породить кого-то ещё! Вот и начали в благоприятной среде активно размножаться, словно разного вредоносные бактерии и вирусы, особи "творческой тусовки", отрекающиеся от своей Родины и народа. Не все таковы, но их довольно много. А, как гласит народная поговорка: "Предавший однажды, предаст еще не один раз" А посему даже не удивляет то, что в Таиланде отменили концерты Галкина и, кроме того, в ОАЭ М. Галкина и украинского артиста А. Данилко, более известного как Верка Сердючка, оштрафовали за их антироссийские высказывания во время их выступлений. Галкин получил штраф в размере 100 тыс. дирхам, что составляет примерно 2,4 млн. рублей, в то время как Данилко помимо штрафа также получил запрет на въезд на территорию Эмиратов.

вп валентина пожиленко "Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями", - Патриарх Сербский Павел. К великому сожалению, нынче многие люди превращаются в нелюдей, предающих свою Родину и народ, в том числе и особи «творческой тусовки". В Евангелии описаны два различных случая предательства, случившихся в одну ночь. Иуда Искариот предал Христа на смерть, получив за это деньги. А будущий апостол Пётр из опасения за себя, трижды до того как пропел петух, от Христа отрёкся. Оба потом в содеянном горько раскаялись, а Иуда так даже повесился. Но для нас эта история важна тем, что содержит два возможных варианта предательства: активного – когда предаёшь с целью наживы, и пассивного – когда предаёшь, опасаясь некоторых негативных последствий для себя лично. Вот и для нашей "творческой тусовки" сегодня характерны обе эти разновидности предательства Родины. Одни предают её, получая за это деньги от западных спецслужб. Другие же – "пассивные предатели" – отрекаются от Родины из шкурного интереса: чтобы не выпасть из "тусовки", не огорчать "благодетелей", не потерять возможные перспективы на Западе. И если за первое есть соответствующие статьи УК, то за второе максимум, что грозит – это презрение преданного ими собственного народа. А так – ничего не будет, можно даже со временем вернуться, как ни в чём не бывало. Примеры этого уже были и явно ещё будут.