НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Вряд ли кто-то мог подумать, что недавно сбежавший из России  М. Галкин станет столь популярен не только среди своих ...Концерты Галкина*...
  • валентина пожиленко
    "Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: б...Концерты Галкина*...
  • валентина пожиленко
    С кем вы, мастера культуры? Сказал это когда-то Максим Горький. Хотя, задай сегодня тот же вопрос В. Путин, вряд ли ...Концерты Галкина*...

Концерты Галкина* отменили в Таиланде

Концерты Галкина* отменили в Таиланде

Концерты шоумена Максима Галкина*  отменили в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Об этом ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валентина пожиленко
С кем вы, мастера культуры? Сказал это когда-то Максим Горький. Хотя, задай сегодня тот же вопрос В. Путин, вряд ли бы кто-то удивился русофобским высказываниям М. Галкина. И он не одинок по части торговли Родиной. А впрочем, чему мы удивляемся?!  Насаждавшаяся с 90-х идеология превращение культуры в &quot;сферу платных услуг&quot; не могла породить кого-то ещё! Вот и начали в благоприятной среде активно размножаться, словно разного вредоносные бактерии и вирусы, особи &quot;творческой тусовки&quot;, отрекающиеся от своей Родины и народа.  Не все таковы, но их довольно много. А, как гласит народная  поговорка: &quot;Предавший однажды, предаст еще не один раз&quot; А посему даже не  удивляет то, что в Таиланде  отменили концерты  Галкина и, кроме того, в ОАЭ М. Галкина и украинского артиста А.  Данилко, более известного как Верка Сердючка, оштрафовали за их антироссийские высказывания во время их  выступлений. Галкин получил штраф в размере 100 тыс. дирхам, что составляет  примерно 2,4 млн. рублей, в то время как Данилко помимо штрафа также получил запрет на въезд на территорию Эмиратов.
Ответить
10 час.
вп
валентина пожиленко
&quot;Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями&quot;, - Патриарх Сербский Павел. К великому сожалению, нынче многие люди превращаются в нелюдей, предающих свою  Родину и народ, в том числе и особи «творческой тусовки&quot;.  В Евангелии описаны два различных случая предательства, случившихся в одну ночь. Иуда Искариот предал Христа на  смерть, получив за это деньги. А будущий апостол Пётр из опасения за себя, трижды до того как пропел петух, от Христа отрёкся. Оба потом в содеянном горько раскаялись, а Иуда так даже повесился. Но для нас эта история важна тем, что содержит два возможных варианта предательства: активного – когда предаёшь с целью наживы, и пассивного – когда предаёшь, опасаясь некоторых негативных последствий для себя лично. Вот и для нашей &quot;творческой тусовки&quot; сегодня характерны обе эти разновидности предательства Родины. Одни предают её, получая за это деньги от западных спецслужб. Другие же – &quot;пассивные предатели&quot; – отрекаются от Родины из шкурного интереса: чтобы не выпасть из &quot;тусовки&quot;, не огорчать &quot;благодетелей&quot;, не потерять возможные перспективы на Западе. И если за первое есть соответствующие статьи УК, то за второе максимум, что грозит – это презрение преданного ими собственного народа. А так – ничего не будет, можно даже со временем вернуться, как ни в чём  не бывало. Примеры этого уже были и явно ещё будут.
Ответить
9 час.
вп
валентина пожиленко
Вряд ли кто-то мог подумать, что недавно сбежавший из России  М. Галкин станет столь популярен не только среди своих соотечественников, но и за рубежом. Вот только популярность эта весьма сомнительного свойства. Ни для кого не секрет, что предателей никто не любит - ни те, кого ты предал, ни те ради кого ты решился на предательство. А Максим это не просто предатель, это предатель в квадрате. Как известно, вскоре после того как ситуация на Ближнем Востоке обострилась, и на головы несчастных иудеев посыпались снаряды, Галкин покинул свою новую Родину и отправился колесить по гастролям. Пытаясь  оправдать свой столь спешный отъезд, шоумен сослался на то, что гастроли были давно запланированы и прервать их невозможно, так как он по рукам и ногам связан контрактом. В это конечно  мало кто поверил, а все прекрасно поняли, что М. Галкина мало  прельщает перспектива остаться лежать под завалами после очередного прилета палестинской ракеты. Честно говоря, это было ожидаемо. Как говорится, предавший однажды – предаст не единожды. Никто особо и не надеялся увидеть Галкина в броне и с автоматом. В общем, отправился Галкин на Кипр веселить публику своими сомнительными остротами.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх