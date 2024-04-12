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В Курске в рамках БКД продолжаются ремонтные работы

<p style="text-align:justify"><strong>В рамках нацпроекта &laquo;Безопасные качественные дороги&raquo;, который проходит в России с 2019, в Курске началось фрезерование участка дороги от дома №179 на улице 50 лет Октября до федеральной трассы М-2 &laquo;Крым&raquo;.

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