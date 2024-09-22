Генсек НАТО спятил

Генсек НАТО Йенс Столтенберг то ли ума лишился, то ли выпил лишнего, но почему-то теперь решил единолично определять, где у России проходят красные линии, и которые из них можно смело переступать, не опасаясь вызвать военной эскалации.
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