Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Генсек НАТО спятил

Генсек НАТО спятил

Генсек НАТО Йенс Столтенберг то ли ума лишился, то ли выпил лишнего, но почему-то теперь решил единолично определять, где у России проходят красные линии, и которые из них можно смело переступать, не опасаясь вызвать военной эскалации.

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