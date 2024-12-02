Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что мошенники заявляют россиянам якобы о наличии незадекларированных сумм дохода, запугивают мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и отправляют QR-код для отправки денег на специальный счет.