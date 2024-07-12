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Петербургский дневник

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В Петродворцовом районе продолжается реконструкция водопроводной сети

В Петродворцовом районе продолжается реконструкция водопроводной сети

От города Петергоф (Заячий проспект, дом 1) до котельной на улице Федюнинского Специалисты Водоканала продолжают масштабную реконструкцию водопроводной сети диаметром 800 мм и протяженностью почти 7,5 км в Петродворцовом районе Петербурга.

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