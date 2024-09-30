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Пушилин: Большая часть переброшенных ВСУ новобранцев в Угледар сдаются в плен

Пушилин: Большая часть переброшенных ВСУ новобранцев в Угледар сдаются в плен

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в основном состоящие из неопытных новобранцев, переброшенных в Угледар на территории ДНР, в основном сдается в плен.

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