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В Новотроицке из-за коммунальной аварии без воды остались дома и ковид-центры

В Новотроицке из-за коммунальной аварии без воды остались дома и ковид-центры

Сегодня в 7:10 утра на улице Советской 60, в Новотроицке, случилась крупная коммунальная авария, из-за которой жители 6-ти многоквартирных и 14-ти частных домов на улице Севастопольской и территории Больничного городка остались без водоснабжения.

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