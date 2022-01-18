В Новотроицке из-за коммунальной аварии без воды остались дома и ковид-центры

Сегодня в 7:10 утра на улице Советской 60, в Новотроицке, случилась крупная коммунальная авария, из-за которой жители 6-ти многоквартирных и 14-ти частных домов на улице Севастопольской и территории Больничного городка остались без водоснабжения.