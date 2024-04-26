Выручка Intel выросла на 9 %, но прогноз на текущий квартал вызвал падение курса акций на 7,75 %Корпорация Intel по итогам первого квартала отчиталась о росте выручки на 9 % до $12,72 млрд, но результат оказался чуть хуже ожиданий аналитиков.