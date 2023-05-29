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Нацполиция Украины сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области

Нацполиция Украины сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области

В Киевской области зафиксировали очередные повреждения инфраструктурных объектов. Соответствующую информацию в понедельник, 29 мая, опубликовал начальник регионального управления украинской национальной полиции Андрей Небытов, передает «Газета.

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