Нацполиция Украины сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области

В Киевской области зафиксировали очередные повреждения инфраструктурных объектов. Соответствующую информацию в понедельник, 29 мая, опубликовал начальник регионального управления украинской национальной полиции Андрей Небытов, передает «Газета.
В Киевской области зафиксировали очередные повреждения инфраструктурных объектов. Соответствующую информацию в понедельник, 29 мая, опубликовал начальник регионального управления украинской национальной полиции Андрей Небытов, передает «Газета.
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