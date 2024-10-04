Художник не смог зарегистрировать авторство на сгенерированную ИИ картину

Попытка получить авторское право на своё произведение, созданное с помощью нейросети, у победителя ежегодного конкурса цифрового искусства на Государственной выставке Колорадо (США) столкнулось с трудностями, сообщил 3 октября сайт Joyreactor.
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