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Кухня и дом

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Как я возвращаю медным вещам благородный блеск: от уксуса до Трилона Б

Как я возвращаю медным вещам благородный блеск: от уксуса до Трилона Б

Медь — удивительный металл, который умеет рассказывать истории. Она помнит прикосновения рук, температуру воздуха, влажность подвалов и парадных залов.

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