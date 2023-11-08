Китай забрал трех панд из США

Китайские панды из зоопарка Вашингтона, округ Колумбия, покинут США и вернутся на родину. 8 октября панд Мэйсян, Тяньтянь и их детеныша Сяо Цицзи перевезут в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса и погрузят на борт самолета компании FedEx под названием Panda Express.