Возмутительная история в детском садуНа Ставрополье, в небольшом селе Донская Балка в детском саду «Ласточка» заведующая Светлана Шелар — открытая бандеровка, заявляют родители.
Возмутительная история в детском саду
Комментарии
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Н
Наталья
Какой запрет? Лишение гражданство и волшебный пинок до Киева.
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11 час.
Галина Обожина
Согласна с Вами на 100%
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10 час.
Лев Сивохин
Ее надо гнать на любимую ее сердцу Украину и без остановки.
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9 час.
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