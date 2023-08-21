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Возмутительная история в детском саду

Возмутительная история в детском саду

Возмутительная история в детском садуНа Ставрополье, в небольшом селе Донская Балка в детском саду «Ласточка» заведующая Светлана Шелар — открытая бандеровка, заявляют родители.

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