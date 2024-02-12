Украина не получит прибыль за 2023-й с замороженных в Европе активов РФ

Украина не получит прибыли с замороженных активов РФ за 2023 год, поскольку до сих не выработан соответствующий юридический механизм — замороженные активы РФ находятся в депозитарии Euroclear, за год он смог на них заработать более 4 млрд.
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