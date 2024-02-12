Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • C Major
    что толку запрещать въезд тем,кто сюда итак не поедет?Нужно бить по их больным местам,где они еще от нас зависят.А та...Россия закрыла въ...
  • Вадим Скоробогатов
    ВЫРОСЛО????..А ЧЁ НЕ ВИДНО.....???..Цены вижу...Тарифи вижу...А ВВП ...это чё???Путин заявил, что...
  • Алина Белова
    Естественно, еврокомиссия все  причины и объяснения сложившейся  ситуации  знает и ничего другого ( придуманного )  н...В Еврокомиссии ут...

Украина не получит прибыль за 2023-й с замороженных в Европе активов РФ

Украина не получит прибыль за 2023-й с замороженных в Европе активов РФ

Украина не получит прибыли с замороженных активов РФ за 2023 год, поскольку до сих не выработан соответствующий юридический механизм — замороженные активы РФ находятся в депозитарии Euroclear, за год он смог на них заработать более 4 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх