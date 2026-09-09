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В Китае оценили возможности российского крейсера «Адмирал Нахимов» в сравнении с флотом НАТО

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получил высокую оценку в китайском издании Sohu, где его назвали «советским монстром» и сопоставили с возможностями флота среднего государства НАТО.

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