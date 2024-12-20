В жилом районе рядом с метро «Беговая» в Петербурге появилось уличное освещение

Специалисты установили 282 светодиодных светильника В квартале Приморского района Санкт-Петербурга, ограниченном улицами Савушкина, Беговая, Школьная и Яхтенная, завершилось строительство уличного освещения.
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