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SPLETNIK

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Ким Кардашьян раскритиковали за то, что её дочь Норт Уэст нарисовала полуголую Бьянку Цензори

Ким Кардашьян раскритиковали за то, что её дочь Норт Уэст нарисовала полуголую Бьянку Цензори

Ким Кардашьян снова раскритиковали в сети. На этот раз поводом для возмущения поклонников стало то, что в аккаунте в тиктоке, который она ведёт вместе со своей старшей дочерью от Канье Уэста Норт, был опубликован рисунок девочки.

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