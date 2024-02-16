Ким Кардашьян раскритиковали за то, что её дочь Норт Уэст нарисовала полуголую Бьянку Цензори

Ким Кардашьян снова раскритиковали в сети. На этот раз поводом для возмущения поклонников стало то, что в аккаунте в тиктоке, который она ведёт вместе со своей старшей дочерью от Канье Уэста Норт, был опубликован рисунок девочки.