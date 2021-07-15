Простые правила противопожарной безопасности напомнили приморцам

Министерство по делам ГО и ЧС Приморья — в рамках реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий» — напоминает: чаще всего пожары в домах, квартирах, на дачах являются следствием безалаберности и бытовой халатности, а подчас и необдуманных детских забав, за которые потом приходится платить высокую цену.