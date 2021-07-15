vostokmedia

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Блин, за 10 штук я буду каждый месяц вакцинироваться.В России предложи...
  • Александр
    Нечего будить старика! Какая невежа!На фестивале «Тав...
  • Alex Немо
    Чайки еще страшнее городских голубей. Те по-крайней мере мельче да жрут не все подряд. Не зря же чаек называют крыса ...Рабочие против ча...

Простые правила противопожарной безопасности напомнили приморцам

Простые правила противопожарной безопасности напомнили приморцам

Министерство по делам ГО и ЧС Приморья — в рамках реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий» — напоминает: чаще всего пожары в домах, квартирах, на дачах являются следствием безалаберности и бытовой халатности, а подчас и необдуманных детских забав, за которые потом приходится платить высокую цену.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх