Эксперт: предстоящие выборы перезагрузят всю политическую вертикаль власти в Крыма

Организация и проведение всех предыдущих выборов в Крыму уже традиционно осуществляется на очень высоком технологическом и информационном уровне который позволил лишить сомнения всех недоброжелателей и просто сомневающихся в легитимности, прозрачности и соблюдении всех норм и требований законодательства в области электорального права граждан.
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