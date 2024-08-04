Эксперт: предстоящие выборы перезагрузят всю политическую вертикаль власти в Крыма

Организация и проведение всех предыдущих выборов в Крыму уже традиционно осуществляется на очень высоком технологическом и информационном уровне который позволил лишить сомнения всех недоброжелателей и просто сомневающихся в легитимности, прозрачности и соблюдении всех норм и требований законодательства в области электорального права граждан.