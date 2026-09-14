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Робот-доставщик протаранил машину, но остался на месте ДТП в Москве

Робот-доставщик протаранил машину, но остался на месте ДТП в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Москве робот-курьер врезался в припаркованный автомобиль, однако после столкновения не уехал, а остался ждать владельца машины.

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