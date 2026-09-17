Варшавер сообщил о препятствиях в установке памятника Чуриковой

Театр «Ленком» хочет установить памятник на могиле Инны Чуриковой в Москве бесплатно, но проект не утверждён её сыном Иваном Панфиловым, живущим в Дубае.
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