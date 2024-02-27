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Карлсон: Отговаривать Киев от мирного соглашения с Москвой Бориса Джонсона отправлял Белый дом

Карлсон: Отговаривать Киев от мирного соглашения с Москвой Бориса Джонсона отправлял Белый дом

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что отговаривать Киев от заключения соглашения с Россией после переговоров в Стамбуле премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправила администрация США, – сообщают во вторник, 27 февраля, СМИ со ссылкой на YouTube-канал блогера Лекса Фридмана.

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