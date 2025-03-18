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Царьград

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Катастрофа на Роатане: самолёт с 15 пассажирами потерпел крушение в море

Катастрофа на Роатане: самолёт с 15 пассажирами потерпел крушение в море

На острове Роатан в Гондурасе произошла авиакатастрофа: самолет компании Lanhsa, направлявшийся в Ла-Сейбу, рухнул в море вскоре после взлета.

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