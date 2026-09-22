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Царьград

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The Coca-Cola Company запретила «Кока-кола Компании» использовать бренд

The Coca-Cola Company запретила «Кока-кола Компании» использовать бренд

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск The Coca-Cola Company, запретив южноосетинской компании использовать название «Кока-кола».

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