Пекин разгневан: продажа Панамского канала разрушает все планы Китая

То, что удалось приобрести Китаю за несколько лет, может вскоре быть отброшено на десятилетия назад. Повлиять на это государство не может – ценные фонды оказались в руках частной компании, не устоявшей под натиском Вашингтона.
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