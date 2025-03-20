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Пекин разгневан: продажа Панамского канала разрушает все планы Китая

Пекин разгневан: продажа Панамского канала разрушает все планы Китая

То, что удалось приобрести Китаю за несколько лет, может вскоре быть отброшено на десятилетия назад. Повлиять на это государство не может – ценные фонды оказались в руках частной компании, не устоявшей под натиском Вашингтона.

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