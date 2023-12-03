Депутат ГД Федоров предложил ввести в России налог на бездетность

Валерий Каулин

А назовут этот налог в народе так же, как называли его в советское время! Самое смешное, что налог брали с 18 лет, и в брак можно было вступить с 18 лет! Хоть 9 месяцев, но заплатишь! И никакого воздействия на демографию от этого налога! У нас в Думе никого поумнее не нашлось? Хорошо устроились! За такую оплату можно любую дурь пороть!