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Депутат ГД Федоров предложил ввести в России налог на бездетность

Депутат ГД Федоров предложил ввести в России налог на бездетность

Стимулировать рождаемость в России необходимо разными способами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью «Говорит Москва» допустил введение налога на бездетность в России по примеру СССР.

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Комментарии
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Валерий Каулин
А назовут этот налог в народе так же, как называли его в советское время! Самое смешное, что налог брали с 18 лет, и в брак можно было вступить с 18 лет! Хоть 9 месяцев, но заплатишь! И никакого воздействия на демографию от этого налога! У нас в Думе никого поумнее не нашлось? Хорошо устроились! За такую оплату можно любую дурь пороть!
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
А чё? В думе полно клоунов!
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12 час.

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