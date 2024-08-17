От Дагестана до Крыма: из практики противодействия радикальной террористической идеологии

Комментарий главы ФСБ по теракту в Дагестане стал бальзамом на раны крымчанам Июньские теракты в Дербенте и Махачкале совершили последователи салафизма, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета 13 августа.