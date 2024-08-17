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От Дагестана до Крыма: из практики противодействия радикальной террористической идеологии

От Дагестана до Крыма: из практики противодействия радикальной террористической идеологии

Комментарий главы ФСБ по теракту в Дагестане стал бальзамом на раны крымчанам  Июньские теракты в Дербенте и Махачкале совершили последователи салафизма, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета 13 августа.

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