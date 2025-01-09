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Конгресс США одобрил санкции против Международного уголовного суда за действия против Израиля

Конгресс США одобрил санкции против Международного уголовного суда за действия против Израиля

Палата представителей Конгресса США утвердила санкции против Международного уголовного суда. Эти меры вызваны расследованиями суда против израильского руководства, включая ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за действия в секторе Газа.

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