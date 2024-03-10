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Добрый Мир

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Нефтедобывающий Бруней вошёл в ТОП-5 покупателей нефти из России

Нефтедобывающий Бруней вошёл в ТОП-5 покупателей нефти из России

Очень интересный нюанс. Как есть. Тут пишут, что за неделю с 19 по 25 февраля 2024 года Россия экспортировала ископаемого топлива примерно на 4,8 млрд евро: нефть на 2,45 млрд евро, нефтепродукты и химикаты на 1,17 млрд евро, газ на 0,83 млрд евро и уголь на 0,35 млрд евро [это всё их оценки, точные цифры не известны - прим.

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