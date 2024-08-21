Джокер из Persona 5 появится в Persona 3 Reload в новом DLC Дополнение “Эпизод Айгис” для J...

Джокер из Persona 5 появится в Persona 3 Reload в новом DLCДополнение “Эпизод Айгис” для JRPG Persona 3 Reload будет доступно уже 10 сентября, а пока разработчики всячески нагнетают интерес геймеров к нему при помощи новых трейлеров и подробностей.