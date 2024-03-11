Сырский всё?

Русская ракета могла уничтожить нового главкома ВСУ.Украинский СМИ пишут, что в районе Красногоровки уничтожен командный пункт украинской армии, где в момент удара находились высокопоставленные офицеры ВСУ, среди которых мог быть и генерал Александр Сырский.