Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сырский всё?

Сырский всё?

Русская ракета могла уничтожить нового главкома ВСУ.Украинский СМИ пишут, что в районе Красногоровки уничтожен командный пункт украинской армии, где в момент удара находились высокопоставленные офицеры ВСУ, среди которых мог быть и генерал Александр Сырский.

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