В посёлке совхоза "Селезнёвский" установят хоккейную коробку за 2,7 млн рублей

В посёлке совхоза "Селезнёвский" Тамбовского муниципального округа установят хоккейную коробку. Начальная стоимость новой спортивной площадки – около 2,7 миллиона рублей, которые предусмотрены в федеральном, областном и муниципальном бюджетах.
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