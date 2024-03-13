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Новости Тамбова

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  • gln0754 Семина
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В посёлке совхоза "Селезнёвский" установят хоккейную коробку за 2,7 млн рублей

В посёлке совхоза "Селезнёвский" установят хоккейную коробку за 2,7 млн рублей

В посёлке совхоза "Селезнёвский" Тамбовского муниципального округа установят хоккейную коробку. Начальная стоимость новой спортивной площадки – около 2,7 миллиона рублей, которые предусмотрены в федеральном, областном и муниципальном бюджетах.

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