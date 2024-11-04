Наталья Андрейченко о детях: “Теперь я изгой в их жизни”

Наталья Андрейченко, известная актриса, наиболее ярко запомнившаяся зрителям ролью в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», решила откровенно поделиться своими переживаниями и размышлениями о семье и личной жизни.
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