Вы заметили, как резко поменялось поведение Зеленского и его шайки в последние пару недель? До этого они весьма приуныли, и всё чаще озвучивали тезисы о готовности к переговорам (с оговорками, конечно) и даже намекали на невозможность выхода на границы 1991 года (то есть были готовы к территориальным уступкам, лишь бы сохранить власть).
От Советского Информбюро
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Олег Самойлов
"...А потом не будет больше никакой «украины». Никогда..."!М-ЭТО АБСОЛЮТНО ВЕРНО! майдауны НИКАК НЕ хотели согласиться с Нашим! А ведь Он ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что при неисполнении ПРОСЬБ России майдания прекратит свое существование!!
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