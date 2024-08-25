От Советского Информбюро

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Вы заметили, как резко поменялось поведение Зеленского и его шайки в последние пару недель? До этого они весьма приуныли, и всё чаще озвучивали тезисы о готовности к переговорам (с оговорками, конечно) и даже намекали на невозможность выхода на границы 1991 года (то есть были готовы к территориальным уступкам, лишь бы сохранить власть).

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Комментарии
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Олег Самойлов
&quot;...А потом не будет больше никакой «украины». Никогда...&quot;!М-ЭТО АБСОЛЮТНО ВЕРНО! майдауны НИКАК НЕ хотели согласиться с Нашим! А ведь Он ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что при неисполнении ПРОСЬБ России майдания прекратит свое существование!!
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