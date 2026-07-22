Новый железнодорожный вокзал «Шетпе» начал работу в Мангистау

В Мангистауском районе ввели в эксплуатацию новое здание железнодорожного вокзала «Шетпе». После реконструкции объект получил современный облик и расширенные возможности для обслуживания пассажиров, передает inAktau.
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