Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

110 подписчиков

Новый железнодорожный вокзал «Шетпе» начал работу в Мангистау

Новый железнодорожный вокзал «Шетпе» начал работу в Мангистау

В Мангистауском районе ввели в эксплуатацию новое здание железнодорожного вокзала «Шетпе». После реконструкции объект получил современный облик и расширенные возможности для обслуживания пассажиров, передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии