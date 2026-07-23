Анатомия тревоги

Роман Джорджа Оруэлла «1984» вновь оказался в числе самых востребованных книг в России. Рост интереса к антиутопии вызвал дискуссию о том, что именно заставляет читателей возвращаться к произведению спустя десятилетия после его публикации.
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