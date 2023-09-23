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Шарль Леклер: «Попасть на подиум будет трудно, наш гоночный темп не так хорош, как у соперников»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации, признав, что на «Сузуке» команда изначально не рассчитывала на борьбу не только с «Ред Булл», но и с «Маклареном».

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