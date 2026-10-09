«Придётся пополнять обменный фонд»: Медведев о задержании Звинчука в Черногории

России придётся в ближайшее время пополнить так называемый «обменный фонд», заявил Дмитрий Медведев, комментируя задержание создателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории.
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