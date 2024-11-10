Названы сроки завершения позорно долгой эпопеи реконструкции Исторического бульвара в Севастополе. Восстановлением Исторического бульвара в Севастополе займется ППК «Единый заказчик в сфере строительства», и сроки окончания работ обозначены 2026-м годом.
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