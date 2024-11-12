В Китае показали новый грузовой космический челнок

Макет грузового космического челнока «Хаолун-1» со складывающимися крыльями / © CNSA Новый корабль, макет которого покажут на международной аэрокосмической выставке в Чжухае, предназначен для доставки грузов на орбитальную станцию «Тяньгун».
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