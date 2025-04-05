Эксперт Милославская: снижение продаж новых авто приведет к росту цен на б/у

В России упал спрос на новые автомобили из-за высоких цен и трудностей с кредитами. Как снижение продаж машин с конвейера может отразиться на рынке подержанных авто, рассказала автоэксперт Юлия Милославская.
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