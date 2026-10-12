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Царьград

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В Новороссийске камеры за месяц зафиксировали 765 нарушений ПДД

В Новороссийске камеры за месяц зафиксировали 765 нарушений ПДД

В сентябре 2026 года комплексы «Страж» и «Дозор-МП» зафиксировали в Новороссийске 765 нарушений ПДД, по которым выписаны штрафы на 1 млн 789 тыс.

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