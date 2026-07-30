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Огонь все ближе: Клуни срочно эвакуировал жену и детей из дома на юге Франции

Огонь все ближе: Клуни срочно эвакуировал жену и детей из дома на юге Франции

Актер был вынужден оставить жилье из-за чрезвычайной ситуации. Джордж Клуни с женой Амаль Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look PressГолливудский актер Джордж Клуни вместе с супругой Амаль и 9-летними близнецами Эллой и Александром были вынуждены срочно покинуть свой дом на юге Франции.

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