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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солтмурад Бакаев: «Брата уже списывали после «Зенита», но в «Химках» он снова доказал, что игрок высочайшего уровня. Ему только 29, потолка у него нет»

В этом сезоне у Зелимхана Бакаева 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей. В марте полузащитника «Химок» вызвали в состав сборной России на матчи против Гренады и Замбии.

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