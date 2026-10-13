The Pitt And Off Campus Star Jalen Thomas Brooks Made His Acting Debut On An Arrowverse Show

Long before he was turning heads on The Pitt and Off Campus, Jalen Thomas Brooks got his start with a brief appearance on a CW superhero series.
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