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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко забросил победную шайбу против «Флайерс», прервав серию без голов из 5 игр. У него 20+25 в 65 матчах

Тарасенко забросил победную шайбу против «Флайерс», прервав серию без голов из 5 игр. У него 20+25 в 65 матчах

На 21-й минуте форвард «Флориды» реализовал большинство, прервав 5-матчевую безголевую серию. Всего в 65 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 45 (20+25) очков, в 8 матчах за «Пантерс» россиянин набрал 4 (3+1) балла.

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