Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Там всегда готовы к любой ситуации,молодцыВоенные коммуналь...
  • Степан Капуста
    Сколько можно унижать Российскую Армию? С миру по нитке - голому рубаха. Так, что-ли? Какой идиот допускает такие пуб...Партию медикамент...
  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...

В Еврейской Автономии мобилизованные военнослужащие выполняют вождение боевой техники на полигоне Восточного военного круга

В Еврейской Автономии мобилизованные военнослужащие выполняют вождение боевой техники на полигоне Восточного военного круга

В ходе занятий военнослужащие преодолевают, как естественные, так и искусственные препятствия - это колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх