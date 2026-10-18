Что происходит с зерном Натуральный цвет гречихи — зеленовато-желтый. Чтобы крупа быстрее варилась и дольше хранилась, её обрабатывают паром — после этого она становится коричневой.
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