После побега в Израиль Галкину* пришлось давать концерты почти каждый день

Шоумен Максим Галкин* по причине собственных политических убеждений и критики специальной военной операции был признан иностранным агентом в Российской Федерации и вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми решил сбежать в Израиль.
Шоумен Максим Галкин* по причине собственных политических убеждений и критики специальной военной операции был признан иностранным агентом в Российской Федерации и вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми решил сбежать в Израиль.
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