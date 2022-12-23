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После побега в Израиль Галкину* пришлось давать концерты почти каждый день

После побега в Израиль Галкину* пришлось давать концерты почти каждый день

Шоумен Максим Галкин* по причине собственных политических убеждений и критики специальной военной операции был признан иностранным агентом в Российской Федерации и вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми решил сбежать в Израиль.

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