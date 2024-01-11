Беспилотники перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями: какие последствия

Средства ПВО перехватили БПЛА над Ростовской, Калужской и Тульской областями. Как сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев, над территорией Каменского района (граничит с ЛНР) были сбиты два беспилотника самолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии