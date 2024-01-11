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Беспилотники перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями: какие последствия

Беспилотники перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями: какие последствия

Средства ПВО перехватили БПЛА над Ростовской, Калужской и Тульской областями. Как сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев, над территорией Каменского района (граничит с ЛНР)  были сбиты два беспилотника самолетного типа.

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